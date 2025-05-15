Перевозчиков предупреждают о задержках на границе с Польшей: какая причина

В пункте пропуска "Шегини — Медика" на польской стороне планируется ремонт полосы для грузового транспорта. На период работ оформление фур будет осуществляться через полосу для легковых авто, что может вызвать задержки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной таможенной службы.

Ремонт в ЧП "Шегини — Медика"

По сообщению польской стороны, 17 мая на пункте пропуска "Шегини — Медика" со стороны Польши будут проводить ремонтные работы на полосе движения для грузового транспорта.

В этой связи в течение суток оформление фур будет осуществляться через полосу, предназначенную для легковых автомобилей. Это может привести к замедлению движения и задержке при пересечении границы.

Перевозчикам советуют учесть временные ограничения и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска.

Как работают пункты пропуска

С 24 апреля начались ремонтные работы в пункте пропуска "Медика — Шегини" на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

С 30 апреля 2025 года на польской границе в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" начались ремонтные работы, которые продлятся до 5 июня. Проезд будет частично ограничен.

Также с 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчевая – Краковец" на украинско-польской границе будут продолжаться дорожные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.