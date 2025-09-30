Первая RoboLab в Украине: в КНУСА откроют робототехническую лабораторию

Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА) стал первым заведением в Украине, где откроют робототехническую лабораторию RoboLab. Здесь студенты, преподаватели и инноваторы смогут работать над созданием роботов, тестировать новые идеи и использовать технологии 3D-моделирования и искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

КНУСА станет первым университетом из RoboLab

Киевский национальный университет строительства и архитектуры стал первой площадкой для создания робототехнической лаборатории RoboLab. Здесь студенты, преподаватели и инноваторы смогут разрабатывать роботов, воплощать свои идеи и работать с технологиями 3D-моделирования и искусственного интеллекта.

Заведение избрали среди 16 киевских университетов. Победитель определял независимое жюри, учитывая имеющийся опыт в сфере робототехники, возможности обеспечить пространство и команду квалифицированных специалистов.

В новой лаборатории смогут работать все желающие, превращая свои идеи в реальные технологии. После пилотного запуска в КНУСА планируется распространить лучший опыт других университетов Украины.

Цель — создать условия, при которых украинские прорывные разработки будут рождаться еще во время учебы, а проекты не будут оставаться только на бумаге.

О проекте

RoboLab – это пилотный государственный проект в Украине, инициированный Министерством цифровой трансформации и Министерством образования и науки, целью которого является создание современных робототехнических лабораторий в вузах. Первая лаборатория уже открыта в одном из киевских университетов и оснащена специализированным оборудованием, платформами, программным обеспечением для 3D-моделирования и инструментами искусственного интеллекта, позволяющими студентам и преподавателям разрабатывать и тестировать роботизированные решения, объединяя обучение с практическими проектами.

Проект RoboLab направлен на создание инновационной среды для развития робототехники, подготовки новых специалистов и стимулирования инженерного образования в Украине. Лаборатории рассчитаны до 30 рабочих мест и оснащены комплектами мехатроники, роботизированными платформами, программным обеспечением для 3D-моделирования и инструментами искусственного интеллекта.

Реализация проекта производится при поддержке Ассоциации робототехники и автоматизированных систем, технологических компаний Ajax Systems и Deus Robotics, а также Ukraine-Moldova American Enterprise Fund. Пилотная лаборатория открылась в Киевском университете, а в дальнейшем планируется масштабирование проекта на другие учреждения высшего образования по всей стране.

RoboLab дает студентам и ученым возможность реализовывать свои идеи, запускать образовательные и исследовательские проекты, а также воплощать разработки в практические технологии.