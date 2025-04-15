Первый ФЛП с инвалидностью получил 500 тыс. грн на солнечные панели и обустройство рабочего места

Государственная служба занятости выплатила первую компенсацию на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I и II групп в статусе физлица-предпринимателя (ФЛП).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что известно о предпринимателе

Первым, кто воспользовался обновленной программой компенсаций для самозанятых лиц с инвалидностью, стал Сергей Кривуша — предприниматель из Сквиры на Киевщине. Он имеет II группу инвалидности и является участником боевых действий.

За средства, выделяемые из Фонда социального страхования в случае безработицы, он приобрел оргтехнику с адаптированным программным обеспечением и источник бесперебойного питания.

Свой путь в предпринимательстве он начал всего полгода назад — обратился в местный центр занятости, где получил консультацию, зарегистрировался как ФЛП и выиграл ветеранский грант в рамках программы "Власна справа".

Полученные 500 тыс. грн инвестировали в закупку оборудования для установки солнечных панелей. Кроме того, он сформировал команду, в которую вошли еще два ветерана, и уже выполняет первые заказы.

О программе компенсаций

Раньше компенсацию за обустройство рабочего места для лиц с инвалидностью могли получить только работодатели для своих наемных работников. Однако в марте правительство расширило эту программу — теперь на компенсацию могут рассчитывать также самозанятые и физические лица-предприниматели.

Да, самозанятые ветераны с инвалидностью, ФЛПы, а также те, кто только планирует начать бизнес, могут получить от 80 до 120 тыс. грн на обустройство рабочего места – в частности на пандусы, подъемники или специальную мебель.

"Эта программа стала реальной поддержкой более чем двум тысячам предприятий, которые создали почти 2600 удобных рабочих мест для людей с инвалидностью. Это государство выделило 183 миллиона гривен", — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как гранты помогли бизнесу

Напомним, бренд крафтовой продукции из лаванды воспользовался программой и закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Кроме того, на грантовые средства предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе Она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей. В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Благодаря грантовой помощи производитель крафтовых соусов из Полтавщины масштабировал производство. Сегодня в ассортименте Try It – 9 авторских соусов: Чили-ежевика, Чесничный айоли, Ореховый соус, Песто, Барбекю, Чимичури, Тайский соус, Соус из печеных овощей и Терияки.