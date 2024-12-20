Первый промышленный урожай батата собрали в Одесской области (ФОТО)

В Белгород-Днестровском районе Одесской области фермерское хозяйство "Буджак" завершило сбор батата на площади 7 гектаров — одного из самых больших в Украине.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, одесский регион становится центром инновационного агробизнеса. Одной из таких интересных новинок является выращивание батата или сладкого картофеля.

Еще несколько лет назад этот корнеплод был экзотикой, а сегодня занял свое место в меню многих ресторанов и семейных застолий.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Как рассказал Кипер, в Белгород-Днестровском районе завершен сбор батата на площади семь гектаров – одного из крупнейших в Украине когда-либо засеянной этой культурой.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Руководитель хозяйства Алексей Згирин отмечает, что выращивание сорта "Борегард" стало возможным благодаря внедрению новейших технологий, в частности, использованию безвирусного посадочного материала. Это позволило снизить количество химических обработок и повысить качество продукции.

Фото: Олег Кипер/Telegram

"Аграрии Одесщины еще раз доказывают: даже в непростых условиях регион может быть примером новаторства и эффективности. Благодаря таким инициативам наши фермеры не только развивают экономику, но и дарят украинцам новые вкусы", — подчеркнул Кипер.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Батат будут продавать в Украине

Заметим, фермерское хозяйство «Буджак» начало свою деятельность в середине 2000-х годов по выращиванию зерновых культур. Затем начали заниматься производством посадочного материала. Среди одних из первых успешных проектов было выращивание посадочного материала хмеля, а также подвои для черешни, пользовавшиеся значительным спросом.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Последние пять лет хозяйство активно занимается выращиванием батата. Первоначально фокус был сосредоточен на производстве посадочного материала, но впоследствии освоили технологию выращивания самих корнеплодов.

В этом году СФХ «Буджак» успешно внесло американский сорт батата Борегард (Beauregard) в официальный реестр сортов растений, пригодных для распространения и рекомендованных для выращивания в Украине. Сейчас в реестре насчитывается три сорта батата: два из них зарегистрированы Харьковским институтом овощеводства, а третий благодаря усилиям СФХ «Буджак».

Фото: Олег Кипер/Telegram

Мы уже перевезли батат на хранение. Теперь будем наблюдать за динамикой продаж. Если результаты будут положительными, возможно, увеличим площади посева этой культуры. Спрос на батат ежегодно растет, особенно в странах Евросоюза, и, думаю, в Украине эта тенденция также набирает обороты. Мы ориентируемся исключительно на внутренний рынок, поскольку конкурировать на международном пока сложно. Основным игроком на европейском рынке остается Египет, обладающий значительными объемами производства, что позволяет им предлагать конкурентные цены. У нас пока нет таких масштабов, но мы двигаемся в этом направлении”, – рассказывал Алексей Згирин в интервью интернет-изданию "Махала".

Напомним, в Украине собрали первый урожай хлопчатника, который в Одессе высадили весной этого года в 8 фермерских хозяйствах и одном научно-исследовательском участке Украинского института экспертизы сортов растений на участке площадью от 0,2 до 0,5 га.