Первый в мире бой морских дронов СБУ с авиацией РФ: Украина побеждает в битве за море – эксперт

Первое в мире сражение морских дронов с самолетами и вертолетами продемонстрировало, что СБУ побеждает врага в битве за Черное море. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя свежие кадры поражения российских вертолетов морскими дронами Службы.

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Эксперт отмечает, что впервые в мире морские дроны поразили самолеты и вертолеты. "Служба стала генератором новых военных и технических идей в войне. Украинская разработка опередила свое время – методику ее применения сейчас изучают ведущие спецслужбы, флоты и армии по всему миру. Уверен, что после поражения вертолетов и самолетов внимания к морским дронам в мире будет еще больше. Они ведь полностью изменили ход войны на Черном море: теперь спокойно не могут себя чувствовать не только российские корабли, но и воздушные силы. При этом морские дроны в сотни раз дешевле кораблей и вертолетов россиян", – акцентирует экс-нардеп.

Политолог подчеркивает, что, кроме вертолетов и самолетов, была поражена баржа, везшая оборудование для ремонта Крымского моста. "Россияне до сих пор не могут полностью отремонтировать мост после ударов Службы. Теперь ремонт благодаря новому удару затянется еще больше", — считает Черненко.

"Не раз встречал во вражеских тг-каналах заявления, что россияне, мол, уже адаптировались к морским дронам СБУ. Но команда Малюка (главы СБУ Василия Малюка – ред.) все время модернизирует свое оружие. Как только россияне считают, что хуже всего позади, их уничтожают новым усовершенствованием оружия. На сегодня Sea Baby — это уже не просто дрон, а многоцелевая платформа, которая может выполнять дистанционное минирование, на которой можно размещать разные виды оружия, как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь с 5 на 6 декабря прошел первый в мире бой морских дронов и воздушных сил: группа морских дронов СБУ Sea Babу вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", пытавшимися их перехватить. Российская техника была поражена. На бортах есть убитые и раненые, а сами вертолеты получили значительные повреждения и теперь нуждаются в капитальном ремонте.