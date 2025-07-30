Плата за землю пополнила местные бюджеты более чем на 21 млрд грн за полгода

В первом полугодии 2025 года землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили в местные бюджеты 21,28 млрд гривен платы за землю. Это почти на 2,75 млрд грн, или на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Наибольшие суммы поступили от плательщиков в Днепропетровской области – 3,78 млрд грн, городе Киеве – 3,16 млрд грн, Одесской области – 1,89 млрд грн и Львовской области – 1,47 млрд грн. За январь-июнь 2024 года поступления составили 18,53 млрд. грн.

Плата за землю является составной частью налога на имущество и включает земельный налог и арендную плату за пользование земельными участками государственной или коммунальной собственности.

Этот платеж обязаны платить как собственники земли, так и пользователи с момента государственной регистрации соответствующего права. При прекращении права собственности или пользования уплата производится за фактический период в текущем году.

Рост поступлений свидетельствует об усилении фискальной дисциплины, а также об эффективных действиях местных властей по администрированию платы за землю в условиях военного положения.

Добавим, в течение января - мая 2025 местные бюджеты Украины получили 17,5 миллиарда гривен от платы за землю. Поступления от земельного налога за первые пять месяцев этого года почти на 15% превысили аналогичные показатели в прошлом году.