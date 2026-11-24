Национальный банк Украины упростил требования к системе управления небольших поставщиков финансовых платежных услуг. Учреждениям с целевым размером регулятивного капитала менее 40 млн грн позволили совмещать функции риск-менеджмента и комплаенса, а также привлекать внешних специалистов по внутреннему аудиту.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ №131 от 20 ноября 2026 года. Они вступают в силу 24 ноября.

Какие функции позволили совмещать

Согласно обновленным требованиям, небольшие платежные учреждения смогут:

возлагать функции главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера на одного человека, в частности специалиста, выполняющего эти обязанности в других юридических лицах;

привлекать внутреннего или главного внутреннего аудитора, работающего в других учреждениях.

Что будет после превышения порога капитала

Если целевой размер регулятивного капитала учреждения достигнет или превысит 40 млн грн, оно должно будет в течение трех месяцев привести систему управления в соответствие с общими требованиями НБУ. В частности, обеспечить разграничение функций, совмещение которых больше не допускается.

В Нацбанке объясняют, что изменения должны снизить регуляторную нагрузку на небольших участников платежного рынка, оптимизировать расходы на персонал и расширить возможности привлечения квалифицированных специалистов.

В то же время, новый подход учитывает масштаб деятельности и рисковый профиль учреждений и должен обеспечить надлежащий уровень внутреннего контроля.

Ранее сообщалось, что НБУ признал, что действующие особенности валютного регулирования и отдельные правительственные нормы сдерживают развитие услуги, позволяющей украинским экспортерам получать деньги за проданный товар, не дожидаясь оплаты от иностранного покупателя.