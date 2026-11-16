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Платит бизнес, оружие дают ВСУ: в Минобороны объяснили правила работы частной ПВО

частная ПВО
В Минобороны объяснили правила финансирования частной ПВО / Минобороны

Предприятия, которые вовлекаются в экспериментальный проект частной ПВО, должны самостоятельно финансировать создание и работу таких групп, а получение соответствующих полномочий не является основанием для предоставления финансовой помощи или компенсаций из госбюджета.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины

В ведомстве объяснили, что источниками финансирования частной ПВО являются собственные средства бизнеса и другие не запрещенные законом источники.

Отдельного механизма бюджетного финансирования, грантов или возмещения расходов государство не предусматривает. Для госпредприятий и операторов государственной критической инфраструктуры такие расходы должны быть заложены в финансовом плане.

За свой счет бизнес должен покрывать:

  • закупку, хранение, охрану и обслуживание средств ПВО;
  • обучение и сертификацию работников;
  • транспорт, связь и расходные материалы;
  • оплату труда участников групп по трудовым договорам (предприятие также вправе устанавливать им дополнительные выплаты за свой счет).

В то же время, бизнес может не только самостоятельно покупать определенные Воздушными Силами ВСУ средства , но и получить их во временное пользование от воинских частей.

К средствам противовоздушной обороны относятся:

  • беспилотные авиационные комплексы;
  • зенитное ракетное вооружение;
  • зенитная артиллерия;
  • стрелковое оружие;
  • боеприпасы к указанному вооружению;
  • военная и специальная техника;
  • оборудование и системы, предназначенные для обнаружения, наблюдения, оповещения, мониторинга, сопровождения и поражения воздушных целей, в том числе радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Такая передача производится по решению Командования Воздушных Сил ВСУ по актам приемки-передачи.

В этом случае военная часть будет обеспечивать группу предприятия боеприпасами и будет пополнять их на основании документально подтвержденных расходов при отражении воздушных атак.

Ранее Dilo писало о формировании рынка частной ПВО : защита крупного промышленного объекта может стоить от 20 млн. грн., а комплексные системы — около $250–500 тыс. и более в зависимости от конфигурации. В расходы также входят операторы, их обучение, техническое обслуживание и закупка новых перехватчиков.

Автор:
Татьяна Бессараб

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