PlayCity заблокировало 1300 нелегальных сайтов

Государственное агентство PlayCity активно работает над очисткой рынка азартных игр, заблокировав более 1300 нелегальных вебсайтов. Цель агентства – обеспечить прозрачные правила для легальных операторов, увеличить налоговые поступления в бюджет и защитить игроков от мошенничества.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

PlayCity сосредоточило усилия на борьбе с незаконной деятельностью и нарушениями рекламного законодательства:

Заблокировано более 1300 вебсайтов , работавших без соответствующих лицензий.

Закрыто 7 Instagram-аккаунтов за нарушение правил рекламы азартных игр.

оштрафован на 4,8 млн грн Популярный Telegram-канал "Труха Україна" за размещение незаконной рекламы.

Агентство также усилило контроль за легальными игроками во избежание нарушений.

Наложены штрафы на общую сумму свыше 3,2 млн грн на 8 организаторов азартных игр за несвоевременную подачу отчетности.

Аннулирована лицензия казино PIN-UP из-за связи с Российской Федерацией.

Приостановлено действие 7 лицензий компаний, не предоставивших обязательную информацию об отсутствии связей с РФ.

PlayCity отмечает, что каждый заблокированный сайт и наложенный штраф является важным шагом к обеспечению безопасности игроков и соблюдению единых правил для всех участников рынка.

Напомним, PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен после проведения проверок.