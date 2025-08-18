- Категория
PlayCity заблокировало 1300 нелегальных сайтов
Государственное агентство PlayCity активно работает над очисткой рынка азартных игр, заблокировав более 1300 нелегальных вебсайтов. Цель агентства – обеспечить прозрачные правила для легальных операторов, увеличить налоговые поступления в бюджет и защитить игроков от мошенничества.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.
PlayCity сосредоточило усилия на борьбе с незаконной деятельностью и нарушениями рекламного законодательства:
- Заблокировано более 1300 вебсайтов, работавших без соответствующих лицензий.
- Закрыто 7 Instagram-аккаунтов за нарушение правил рекламы азартных игр.
- Популярный Telegram-канал "Труха Україна" оштрафован на 4,8 млн грн за размещение незаконной рекламы.
Агентство также усилило контроль за легальными игроками во избежание нарушений.
- Наложены штрафы на общую сумму свыше 3,2 млн грн на 8 организаторов азартных игр за несвоевременную подачу отчетности.
- Аннулирована лицензия казино PIN-UP из-за связи с Российской Федерацией.
- Приостановлено действие 7 лицензий компаний, не предоставивших обязательную информацию об отсутствии связей с РФ.
PlayCity отмечает, что каждый заблокированный сайт и наложенный штраф является важным шагом к обеспечению безопасности игроков и соблюдению единых правил для всех участников рынка.
Напомним, PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен после проведения проверок.