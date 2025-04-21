По ваучерам от государства уже 8000 украинцев выбрали новые профессии: самые популярные специальности

С начала 2025 года уже 8 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение за государственные средства и смогут овладеть новой специальностью, актуальной на рынке труда.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Самые популярные специальности по ваучерам этого года:

медсестринство (выдано 1962 г. ваучера);

повар (684);

социальный рабочий (579);

водитель (534);

медицина (420).

Среди людей, которые взяли ваучеры на обучение:

люди старше 45 лет — 6137;

внутренне перемещенные лица – 1193;

люди с инвалидностью – 479;

участники боевых действий – 252.

В 2024 году ваучеры на обучение получили 23 тысяч украинцев, государство профинансировало их обучение на 327 млн грн. В прошлом году наибольшее количество ваучеров приняли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста, кондитера.

Кто может получить ваучер?

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет. В частности, это:

люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет;

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие в плен.

Как получить ваучер?

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные — паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы по образованию и т.п.).

В течение 90 дней после получения в центре занятости ваучера человек должен заключить договор об учебе с учебным заведением.

Сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения более дорогая, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

В Минэкономики отметили, что ваучер можно использовать для обучения в сферах ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания. Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется заведениями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую образовательную деятельность.

Стоит напомнить, что с начала 2025 услугами Государственной службы занятости воспользовались 226 тысяч украинцев, из них имели статус безработного 163 тысяч. Из этого количества были трудоустроены на постоянное место работы или вовлечены в временную занятость 80 тыс. людей.