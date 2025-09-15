Почем киловатт: сколько стоит зарядить электромобиль в Украине

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км расходы на такую дистанцию в сентябре составят 355 гривен, если заряжать электроавто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка.

Отмечается, что большинство операторов сохранили старые расценки, одна из сетей добавила гривну за быструю зарядку, а еще один оператор снизил тарифы, на 1,50 грн за АС подключения, и на 1,91 грн за DC.

Почем киловатт на чарджерах с публичным доступом?

Аналитики авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЕСС в Украине, и выбрали те значения наиболее часто повторявшихся цен. В зависимости от локации могут происходить меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.

Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" - когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент не учтен.

По наблюдениям специалистов, более высокие тарифы чаще придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и более). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЕСС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт - 17,77 грн (-0,15 грн).

В Украине растут продажи электромобилей

Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31753 единиц автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю 2025 года спрос на электромобили вырос на 13%.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.