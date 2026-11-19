Украина привлекла почти 2,7 млн евро грантовых средств Европейского Союза на реализацию трансграничного медицинского проекта CareLikeHome. Инициатива направлена на расширение возможностей паллиативной, гериатрической и онкологической помощи жителям украинско-польского приграничья.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.

Финансирование предоставлено в рамках программы Interreg NEXT "Польша – Украина 2021-2027". Главным партнером проекта выступило Второе клиническое территориальное медицинское объединение Львова, которое реализует его совместно с Тернопольским областным клиническим онкологическим диспансером и Подкарпатской воеводской больницей имени Иоанна Павла ІІ в польском городе Кросно.

Ключевые задачи инициативы

Инициатива направлена на расширение возможностей паллиативной, гериатрической и онкологической помощи на границе. Среди ключевых результатов:

увеличение количества койкомест (во Львове завершают реконструкцию стационарного паллиативного отделения Второго ТМО, которое сможет принимать около 500 пациентов ежегодно;

введение единых для трех больниц стандартов по уходу и разработка двуязычного пособия по стандартам питания пациентов;

обучение и обмен опытом для медиков.

Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 100 тысяч населения должно приходиться 10 паллиативных коек — соответственно, потребность Львовской общины составляет не менее 100–120 мест.

По состоянию на начало 2026 Второе ТМО Львова обеспечивало 65 таких кроватей.