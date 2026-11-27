Объем банковских кредитов микро-, малых и средних предприятий (ММПБ), которыми владеют или управляют женщины, по состоянию на 1 июля 2026 составил 109,6 млрд грн. Это 25% кредитного портфеля ММСП по объему и 39% по количеству клиентов опрошенных банков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Нацбанк впервые обнародовал статистику финансирования предприятий, которыми владеют или управляют женщины, в рамках международной инициативы Women Entrepreneurs Finance Initiative.

В первом сборе данных приняло участие 14 банков, на которые совокупно приходится около 77% активов банковского сектора. Из них 11 являются участниками глобального Кодекса финансирования для женщин-предпринимателей (WE Finance Code), еще трое пока не присоединились к нему.

НБУ будет обновлять статистику каждые полгода и будет постепенно расширять перечень данных.

Как планируют расширить доступ женщин-предпринимателей к финансированию

Украина присоединилась к WE Finance Code в 2025 году. Инициатива направлена на расширение доступа предприятий, которыми владеют или управляют женщины, к кредитам и другим финансовым услугам.

Присоединившиеся к кодексу финучреждения обязуются содействовать финансированию таких предприятий и предоставлять соответствующие статистические данные.

В Украине инициатива внедряется Министерством экономики и окружающей среды и Национальным банком при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, за десять месяцев 2026 года женщины зарегистрировали 148 тыс. рублей. новых ФЛП, что составляет 60% всех новых регистраций. При этом женщины открывали собственное дело чаще мужчин в каждом регионе страны. Наиболее популярными направлениями стали розничная торговля, образование и сферы услуг.