Почти 70% автобусов воспользовались преимуществами "єЧерга" в пасхальные дни

В период с 14 по 21 апреля, почти 70% автобусов, пересекавших границу по системе "єЧерга", не нуждались в физических очередях перед границей.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Система "єЧерга" теперь охватывает все 29 автобусных пунктов пропуска. В 23 из них перевозчики могут зарезервировать определенное время для пересечения границы (слот). В других 6 пунктах ("Краковец", "Шегини", "Паланка" и т.п.) доступна только регистрация без возможности бронирования времени.

Всего в 23 пунктах пропуска за этот период произошло более 1700 выездов автобусов. Из них вовремя, то есть в пределах забронированного времени, в пункт пропуска въехало около 1200 автобусов.

Пункты пропуска с лучшими показателями:

Староказачье – Тудора (87%);

Рава-Русская – Позвоночное (85%);

Могилев – Подольский – Отач (84%);

Рени – Джурджулешты (75%);

Табаки – Мирное (74%);

Порубное – Сирет (70%);

Чоп – Захонь (70%);

Мамалыга – Кривая (70%);

Угринов – Долгобычев (65%).

Как записаться в "єЧергу" водителю автобуса?

заходите на сайт, нажимаете "Стать в очередь";

выбираете "Автобус" и нажимаете "Стать в очередь";

выбираете пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск. Для автобусов";

заполнить данные водителя, данные автобуса;

проверяете все внесенные данные и подтверждаете свое действие;

водитель автобуса может продлить очередь 1 раз в 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу;

приехать в ЧП в указанное время, пройти проверку и пересечь границу.

Следует отметить, что данные о водителе или транспортном средстве можно изменить 1 раз. В этом случае ваше место в очереди будет сохранено.

Напомним, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.