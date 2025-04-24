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Почти 70% автобусов воспользовались преимуществами "єЧерга" в пасхальные дни
В период с 14 по 21 апреля, почти 70% автобусов, пересекавших границу по системе "єЧерга", не нуждались в физических очередях перед границей.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
Система "єЧерга" теперь охватывает все 29 автобусных пунктов пропуска. В 23 из них перевозчики могут зарезервировать определенное время для пересечения границы (слот). В других 6 пунктах ("Краковец", "Шегини", "Паланка" и т.п.) доступна только регистрация без возможности бронирования времени.
Всего в 23 пунктах пропуска за этот период произошло более 1700 выездов автобусов. Из них вовремя, то есть в пределах забронированного времени, в пункт пропуска въехало около 1200 автобусов.
Пункты пропуска с лучшими показателями:
- Староказачье – Тудора (87%);
- Рава-Русская – Позвоночное (85%);
- Могилев – Подольский – Отач (84%);
- Рени – Джурджулешты (75%);
- Табаки – Мирное (74%);
- Порубное – Сирет (70%);
- Чоп – Захонь (70%);
- Мамалыга – Кривая (70%);
- Угринов – Долгобычев (65%).
Как записаться в "єЧергу" водителю автобуса?
- заходите на сайт, нажимаете "Стать в очередь";
- выбираете "Автобус" и нажимаете "Стать в очередь";
- выбираете пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск. Для автобусов";
- заполнить данные водителя, данные автобуса;
- проверяете все внесенные данные и подтверждаете свое действие;
- водитель автобуса может продлить очередь 1 раз в 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу;
- приехать в ЧП в указанное время, пройти проверку и пересечь границу.
Следует отметить, что данные о водителе или транспортном средстве можно изменить 1 раз. В этом случае ваше место в очереди будет сохранено.
Напомним, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.