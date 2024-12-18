Почти двое суток без теплоснабжения: в Николаеве произошла авария на сети ТЭЦ

В системе теплоснабжения Николаевской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) выявлено несколько дефектов, вызванных гидравлическими ударами во время блекаута. Поэтому часть потребителей останется без теплоснабжения почти два дня.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ТЭЦ.

Что известно об аварии и ремонтных работах

Следует отметить, что авария произошла 18 декабря, в результате чего часть потребителей осталась без теплоснабжения. Ремонтные работы планируется завершить ориентировочно до 23.00 19 декабря 2024 года.

Уточняется, что работы продолжаются на главной магистрали на улице Лоренца Юстуса (Сидорчука). Планируется замена участка трубопровода длиной 60 метров и диаметром 700 мм.

В пресс-службе отмечают, что ремонтные работы усложняются из-за расположения рядом газопровода, что требует применения дополнительных мер безопасности.

В городе временно наблюдается пониженная и замедленная циркуляция теплоносителя.

Ранее сообщалось, что Госэнергонадзор в рамках подготовки к отопительному периоду зафиксировал более 2 тысяч нарушений требований действующих норм и правил в сфере теплоснабжения.