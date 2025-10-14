Почти половина "массовых руководителей", которые находятся в розыске, управляют компаниями в Киеве

По состоянию на октябрь 2025 г. в Украине насчитывается 40 физических лиц, которые находятся или находились в розыске и возглавляют более 10 компаний. Совокупно эти лица управляли или управляют 851 компанией.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании YouControl.

Кто такие "массовые руководители"

"Массовый руководитель" - это физическое лицо, являющееся руководителем большого количества юридических лиц (в основном считается 10 или более), не находящихся в состоянии прекращения. Информация о том, что физическое лицо одновременно возглавляет большое количество юридических лиц, ставит под сомнение возможность полноценного исполнения им своих обязанностей как руководителя на всех предприятиях. То есть это лицо вероятно является подставным, а деятельность управляемых им компаний вероятно фиктивна, что может привести к переложению налоговых обязательств.

Наибольшая концентрация бизнесов с массовыми руководителями в розыске в Киеве

По данным аналитиков, почти половина находившихся или находящихся в розыске вероятных "массовых руководителей" управляют компаниями в Киеве — 370 бизнесов или 43% от общего количества.

Востребованными среди таких серийных предпринимателей также Днепропетровщина (7%), Черниговщина (6,5%), Киевская, Донецкая и Харьковская области с долей по 5% каждая.

Сферы деятельности

Аналитики отмечают, что практически треть, а именно 35% юрлиц, возглавляющих вероятные массовые руководители в розыске, работает в сфере оптовой торговли (306 предприятий).

На сектор "Другие услуги" приходится 9% (77 компаний), а на застройщиков - 8,6% (73 компании). Сельское хозяйство вместе с транспортом и логистикой разделили по 7% с 58 и 57 компаниями соответственно. Пищевая промышленность – 4% (36), сделки с недвижимостью – 3% (25) и розничная торговля – 3% (22).

Рекордсмены среди руководителей

В YouControl сообщают, что рекордным количеством компаний руководил Марикуца Дмитрий Станиславович. - полсотни бизнесов. Больше всего предприятий зарегистрировано в 2018 году, а это 21 компания с разными видами деятельности — от розничной и оптовой торговли до сельского хозяйства. Против Марикуца были открыты производства по воровство, а также за незаконное хранение наркотических средств да подделку документов.

На втором месте лицо Передеряев Дмитрий Валерьевич с 45 бизнесами. Он в 2018 и 2019 годах возглавлял по 12 компаний в секторе оптовой торговли, застройщиков, сельском хозяйстве и т.д. Передеряев обвинялся в мошенничестве. Против него также были открыты производства о алименты, вождение в нетрезвом состоянии и долги.

И на третьей строчке оказался Счастливенко Павел Александрович с 40 компаниями. Наибольшее количество возглавляемых бизнесом — 9 компаний, работающих в сфере транспорта и логистики, оптовой торговли и сельского хозяйства, зарегистрированы в 2016 году. Счастливенко обвинялся в воровстве.

Корпоративные группы

Кроме того, 12 компаний трех вероятных "массовых руководителей", которые находились или находятся в розыске, связаны с корпоративными группами в системе YouControl.

Так, Алексей Алексеевич Лущин является руководителем компании, занимающейся оптовой торговлей сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями, входит в группу "ДСК-Жилстрой". Мужчину подозревали в мошенничестве.

Имеют отношение к "Группе Александра Онищенко" 9 компаний по транспорту и логистике, охранной и расследовательской деятельности, пищевой и газовой промышленности, финансовым и другим услугам, руководителем которых является Канцелярук Александр Борисович, которого подозревали в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и). В материале интернет-издания Bihus.info журналисты упоминают Александра Канцелярука как лицо, по данным следствия, выступает одним из реализаторов так называемого "газового дела" Александра Онищенко - экснардепа, обвиняемого в хищении газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Руководителем ряда компаний является Бессонов Роман Николаевич, входящих в "Группу Олега Шарпана", а одна компания имеет отношение к упомянутой корпоративной группе.