Специалисты Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины обследовали и очистили от взрывоопасных предметов более 230 тысяч гектаров оккупированных территорий. Это почти втрое больше площади Киева.

Как пишет Dilo, об этом информирует Госспецтрансслужба.

Работы по гуманитарному разминированию предполагают постепенное обследование территорий и обезвреживание обнаруженных боеприпасов. Очистка земель позволяет восстанавливать их безопасное использование и возвращать хозяйственную деятельность.

Всего с начала операции по гуманитарному разминированию саперы Госспецтрансслужбы обезвредили более 260 тысяч взрывоопасных предметов.

Работы по обследованию и очистке освобожденных территорий продолжаются.

Напомним, в октябре в Украине разминировали 691 га сельскохозяйственных земель в рамках бюджетной программы "Гуманитарное разминирование". За проделанную работу операторы противоминной деятельности получили 61 млн грн.