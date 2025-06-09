Поддельные сертификаты и пропавшие грузы: сотни грузов для армии не дошли до воинских частей

Министерство обороны и Государственная таможенная служба выявили многочисленные факты незаконного ввоза товаров на территорию Украины под видом гуманитарной помощи.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

По его словам, директора Департамента внутреннего аудита Минобороны Александра Титковского, с начала полномасштабного вторжения специалисты Минобороны совместно с таможенниками постоянно проверяют поставки поступающей в Сил обороны гуманитарной помощи.

В ходе этой работы было установлено, что под видом гуманитарки в Украину завозили автомобили, бронежилеты, шлемы, оружие, запчасти и другие товары.

Всего в период действия военного положения таможенными органами составлено 1339 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с оформлением гуманитарной помощи. При этом в 708 случаях конечными получателями числились воинские части, фактически не получавшие эти грузы.

Отдельные нарушения касались поддельных сертификатов конечного потребителя, которые использовались в качестве основания для ввоза продукции без уплаты таможенных пошлин.

"К сожалению, не все грузы, которые декларируются как гуманитарная помощь, попадают к реальным получателям. Совместный контроль с Гостаможслужбой позволяет оперативно проверять эти данные и передавать информацию о нарушениях в правоохранительные органы", — отметил Титковский.

Минобороны отмечает, что обеспечение прозрачности в оборонной логистике и привлечение к ответственности за злоупотребление – ключевые условия защиты интересов государства и армии.

Добавим, недавно в Украине разоблачили схему продаж через интернет-платформу транспортных средств, ввезенных религиозной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Всего было ввезено около 440 авто.