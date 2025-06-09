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Поддельные сертификаты и пропавшие грузы: сотни грузов для армии не дошли до воинских частей
Министерство обороны и Государственная таможенная служба выявили многочисленные факты незаконного ввоза товаров на территорию Украины под видом гуманитарной помощи.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.
По его словам, директора Департамента внутреннего аудита Минобороны Александра Титковского, с начала полномасштабного вторжения специалисты Минобороны совместно с таможенниками постоянно проверяют поставки поступающей в Сил обороны гуманитарной помощи.
В ходе этой работы было установлено, что под видом гуманитарки в Украину завозили автомобили, бронежилеты, шлемы, оружие, запчасти и другие товары.
Всего в период действия военного положения таможенными органами составлено 1339 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с оформлением гуманитарной помощи. При этом в 708 случаях конечными получателями числились воинские части, фактически не получавшие эти грузы.
Отдельные нарушения касались поддельных сертификатов конечного потребителя, которые использовались в качестве основания для ввоза продукции без уплаты таможенных пошлин.
"К сожалению, не все грузы, которые декларируются как гуманитарная помощь, попадают к реальным получателям. Совместный контроль с Гостаможслужбой позволяет оперативно проверять эти данные и передавать информацию о нарушениях в правоохранительные органы", — отметил Титковский.
Минобороны отмечает, что обеспечение прозрачности в оборонной логистике и привлечение к ответственности за злоупотребление – ключевые условия защиты интересов государства и армии.
Добавим, недавно в Украине разоблачили схему продаж через интернет-платформу транспортных средств, ввезенных религиозной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Всего было ввезено около 440 авто.