Новый состав Конгресса США намерен усилить контроль над внешней политикой президента Дональда Трампа, используя законодательные и бюджетные полномочия. Среди приоритетов – восстановление поддержки международных союзников, в частности, Украины и Тайваня.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение The Washington Post.

Во время Галифакского международного форума безопасности в Канаде американские законодатели заявили о намерении усилить роль Конгресса в формировании внешней политики США.

Демократы, которые с января 2027 года будут контролировать обе палаты Конгресса, планируют использовать полномочия по бюджетным расходам и парламентскому контролю для ограничения действий президентской администрации.

В частности, законодатели уже ведут переговоры по ограничению финансирования военной кампании США в Иране. Потенциальное соглашение также может предусматривать сокращение запрошенного администрацией Трампа оборонного бюджета в размере $1,5 трлн.

Отдельные представители Республиканской партии также готовы поддержать ограничения президентских полномочий, в том числе введение торговых пошлин.

В то же время, законодатели признают, что их возможности будут оставаться ограниченными из-за права президента налагать вето на принятые Конгрессом законы.

Что это значит для Украины

Европейские чиновники призвали американских законодателей усилить поддержку Украины после того, как администрация Трампа в начале 2025 года прекратила оказание большей части помощи по безопасности и отложила использование утвержденных Конгрессом средств.

Сенатор-демократ от Вирджиния Тим Кейн ожидает, что следующий состав Конгресса будет активнее поддерживать НАТО и международных союзников США.

Он также напомнил, что осенью Конгресс подавляющим большинством голосов принял закон о санкциях, направленных на ограничение российской военной экономики. Однако уже через месяц Трамп отменил большинство этих ограничений.

Тайвань ожидает возобновления военной поддержки США

Представители Тайваня также обратились к американским законодателям по поводу сохранения двухпартийной поддержки.

В частности, Тайвань заинтересован в согласовании соглашения о закупке американского вооружения на $14 млрд, реализации которого администрация Трампа откладывает с начала 2026 года.

Американские законодатели надеются, что после смены состава Конгресса им удастся усилить его влияние на внешнюю политику на основе двухпартийной поддержки.

Напомним, после победы на промежуточных выборах демократы в Конгрессе США приступили к подготовке нового пакета помощи Украине ориентировочным объемом $15 млрд. Законодатели также планируют ужесточить санкции против России и добиться дополнительной поддержки украинской энергетики еще до начала работы нового состава Конгресса.