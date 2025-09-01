Подготовка к зиме должна опережать график, учитывая все возможные угрозы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, посвященное подготовке к отопительному сезону и защите энергетической инфраструктуры от российских атак.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сообщил в Телеграмме.

Основными темами стали обеспечение энергоносителей, усиление противовоздушной обороны и наращивание собственного вооружения.

"Еще с лета готовим секторы нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто привлечен и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы", - подчеркнул Зеленский.

Также президент заслушал доклады по направлениям по добыче, поставкам энергоресурсов, генерации электричества. Глава государства отметил эффективную работу команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

Утверждены дальнейшие меры по закупке необходимых объемов газа, что обеспечит стабильное прохождение зимы.

Для защиты энергообъектов от ударов, в частности "шахедов", было принято решение о закупке дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов.

Секретарь СНБО Рустем Умеров получил поручение скоординировать работу правительства, областных администраций и энергокомпаний по реализации этой задачи.

"Приоритет - сбивание "шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение", - отметил Зеленский.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 70%. По его словам, к зиме уже готовы 103 тыс. из 145 тыс. жилых домов (71%), 19,5 тыс. из почти 25 тыс. объектов социальной сферы (80%), 13 тыс. из 17,5 тыс. котельных (76%).