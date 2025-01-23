Подростков приглашают принять участие в международном техатоне по искусственному интеллекту: какие условия

Украина во второй раз примет участие в международном техатоне Teens in AI, который охватывает более 60 стран. Украинские школьники и студенты смогут разработать инновационные решения на основе искусственного интеллекта и усовершенствовать свои навыки работы с этой технологией под руководством ведущих экспертов в области ИИ.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Для участия в национальном этапе будут отобраны 10 команд. Победитель представит Украину на международном этапе – конференции Global Demo Day.

Национальный этап техатона состоится онлайн 29-30 марта.

Отмечается, что перед соревнованием у участников будет возможность углубить свои знания и навыки работы с искусственным интеллектом.

Для этого будут организованы Inspiration Week, BootCamp, а также лекции от лидеров отрасли ШИ, экспертов по этике ШИ, дизайн-мышления и других важных тем.

Условия участия

Основные условия участия для школьников и студентов:

возраст от 12 до 18 лет;

уровень английского языка – не ниже B1;

знание основ искусственного интеллекта или математики/информатики.

Состав команды : 5-6 участников и ментор — учитель или преподаватель государственного или коммунального учебного заведения.

Особое внимание уделяется разнообразию состава команды, поэтому она должна включать как девушек, так и парней, причем девушки должны составлять не менее половины участников.

Условия для ментора:

учитель математики/информатики или преподаватель технических дисциплин государственного и коммунального учебного заведения;

знает английский на уровне не ниже B1–B2.

Зарегистрировать команду можно по следующим ссылкам:

Форма для участников. Отправлять заявки нужно отдельно для каждого члена команды, указывая название команды и ФИО ментора.

Форма для менторов с указанием, которое образовательное учреждение представляет.

Дедлайн регистрации – 2 февраля.

Участников будет выбирать Организационный комитет Техатона Teens in AI в Украине, учитывая их мотивацию, знания по информатике и/или математике, а также уровень английского аппликантов.

Напомним, Украина будет вводить искусственный интеллект для оптимизации процесса поиска вакансий и увеличения уровня занятости среди населения.