Подсобные рабочие, водители и продавцы: какие профессии чаще всего предлагают работодатели в Украине

С начала года Государственная служба занятости предложила более 309 тысяч вакансий, благодаря чему работа получила 238 тысяч украинцев. Чаще всего работодатели искали подсобных рабочих, водителей автотранспорта, продавцов и поваров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной службы занятости.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом

Наибольший спрос у работодателей пользуются подсобными рабочими — с начала года на них поступило более 15 тысяч запросов. Это работники, выполняющие вспомогательные задания на производстве, строительстве или складах: транспортируют грузы, убирают и сортируют материалы. В специальной подготовке такая работа не нуждается. В то же время желающих работать подсобными рабочими больше предложений — в резюме такую профессию отметили более 18 тысяч человек.

На втором месте водители автотранспорта. Работодатели искали более 13 тысяч таких специалистов, тогда как самих претендентов было чуть больше 10,6 тысяч.

Третью позицию занимают продавцы продовольственных товаров. Для них работодатели открыли более 13 тысяч вакансий, но желающих работать в этой сфере оказалось около 20 тысяч.

Популярной остается и профессия продавца-консультанта. Таких специалистов искали более 9 тысяч раз, но соискателей работы в этой сфере было еще больше – около 11 тысяч.

Замыкают пятерку самых востребованных повара: для них предложили почти 8,7 тысяч вакансий, тогда как количество кандидатов составило около 12 тысяч.

На шестом месте по количеству предложений уборщики служебных помещений. С начала года работодатели открыли почти 8 тысяч таких вакансий, в то время как желающих работать в этой сфере оказалось 10,5 тысяч.

Седьмая позиция принадлежит бухгалтерам. Для них работодатели предложили около 6,7 тысяч рабочих мест, но кандидатов было больше — почти 9 тысяч.

Восьмое место заняли учителя общеобразовательных учреждений — начальных школ, гимназий и лицеев. На такие должности поступило 4,7 тысяч запросов от работодателей, а претендентов оказалось более 7 тысяч.

Девятой по популярности стала профессия швеи. Так, работодатели искали 4,6 тысячи работников, тогда как количество кандидатов было меньше — всего 3,9 тысячи.

Десятку самых востребованных профессий замыкает медсестра (или медицинский брат). Открыто почти 4,5 тысяч вакансий, а желающих работать в этой сфере оказалось больше — около 6,7 тысяч.

Напомним, уже 763 украинки присоединились к государственной программе, которая открывает двери к профессиям, традиционно считавшимся мужским. Чаще всего украинки выбирают профессию станочницы и оператор котельной.