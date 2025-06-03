Бывшую поликлинику онкоцентра во Львове продали на аукционе втрое дороже стартовой цены: кто победил на торгах

Бывшее здание поликлиники онкоцентра во Львове 3 июня было продано на аукционе Рrozorro. Продажа. Стоимость имущества стартовала на торгах с почти 21,1 млн грн. За лот соревновались 9 участников, которые увеличили финальную цену более чем в три раза — до 65,3 млн грн. Победителем торгов стало ООО "Хабитат Ритейл".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу аукциона.

Что известно о торгах?

Здание, поликлиника общей площадью 781,8 кв.м. находится по адресу: ул.Ефремова, 59, город Львов. Объект был построен в 1927 году. Дом кирпичный трехэтажный, с подвалом и мезонином, межэтажные плоские перекрытия деревянные. В подвале есть кирпичный свод. Кроме того, полы в подвале бетонные и покрытые керамическими плитами, в помещениях 1-3 этажей – паркет. Окна и двери в основном деревянные аутентичные. На первом этаже есть терраса, на 2 и 3 – балконы и лоджия-солярий. Придомовой земельный участок имеет площадь в 0,16 га.

Во время электронного аукциона за лот соревновались девять участников. Победителем торгов стал "Хабитат Ритейл", предложивший самую высокую цену — 65 300 001 грн.

Победитель аукциона имеет 20 рабочих дней в оплату стоимости лота. Договор купли-продажи подписывается только после поступления средств в бюджет.

Что известно о "Хабитате Ритейле"?

По данным Оpendatabot, ООО "Хабитат Ритейл" основано 29 мая 2024 года и зарегистрировано во Львове. Его уставный капитал составляет 310 500 грн. Основным видом деятельности является организация строительства построек, а конечным бенефициарным владельцем — Петришин Михаил Алексеевич, который также является основателем ООО "Трилео".

Напомним, сегодня инотеатр "Космос" в Житомире продали на открытом аукционе за 25 млн грн. Победителем торгов стало местное ООО "Стандарт Гипс".