Польша готова обеспечить Украину электроэнергией при отключении со стороны Словакии – Вloomberg

Польша заявила о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо реализует свою угрозу прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на источник в польском правительстве.

По словам источника, Польша готова повысить объем внутреннего производства электроэнергии, чтобы помочь компенсировать потенциальные энергетические потери Украины. Этот шаг станет критически важным для поддержки украинской энергосистемы, которая уже испытала значительные разрушения из-за российских обстрелов.

Польша готова взять на себя дополнительную нагрузку для стабилизации ситуации. Варшава рассматривает возможность активизации своих энергетических мощностей, чтобы обеспечить поставки электроэнергии в Украину.

Фицо пожаловался лидерам ЕС

Недавно Фицо заявил о возможности прекращения поставок электроэнергии на Украину, если она остановит транзит российского газа. Это вызвало серьезную обеспокоенность в Киеве, ведь Украина во многом зависит от импорта электроэнергии из-за границы для обеспечения стабильности своей энергосистемы, разрушенной многочисленными атаками России.

Фицо также написал письмо лидерам ЕС, где пожаловался на Зеленского из-за остановки транзита газа то, что президент Украины "в одностороннем порядке" объявил об остановке транзита газа. Премьер считает, что из-за такого решения больше ущерба будет для ЕС, чем для России, поскольку европейские страны потеряют "десятки млрд евро", а РФ – всего €2 млрд.

Словакия, которая остается одним из крупнейших потребителей дешевого российского газа, продолжает зависеть от поставок "Газпрома", что подрывает усилия Европейского Союза, направленные на уменьшение зависимости от российских энергоносителей, и создает напряженность в вопросе солидарности в регионе.

Ситуация осложняется тем, что Словакия продолжает получать российскую нефть через проходящий через Украину нефтепровод "Дружба". В ответ на возможное прекращение экспорта электроэнергии из Словакии Киев может рассмотреть возможность остановки поставок нефти по этому маршруту.

Известно, что Европейский Союз планирует постепенно прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года, но газ пока остается вне санкций. Это позволяет компаниям продолжать сотрудничество с Россией в соответствии с действующими нормами ЕС.

Энергетические эксперты прогнозируют, что даже если транзит российского газа через Украину будет временно продлен, это станет краткосрочным решением. Европейская комиссия готовит новую дорожную карту для окончательного прекращения зависимости от российских энергоносителей, которая должна быть обнародована в феврале.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время разговора со своим словацким коллегой Робертом Фицо подчеркнул, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года и не будет продлено, но Киев готов выполнять обязательства в рамках Соглашения о ассоциацию с ЕС по транзиту любого газа, кроме российского.