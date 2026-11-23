Польша завершает многолетние переговоры с американскими партнёрами Westinghouse Electric Co. и Bechtel Group Inc. и планирует в начале 2027 года подписать финальный контракт на проектирование, закупку и строительство своей первой атомной электростанции. Стоимость строительства АЭС мощностью 3,75 гигаватта оценивается примерно в 192 миллиарда злотых (47,3 миллиарда долларов), а подписание соглашения позволит перейти к полномасштабному строительству.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В настоящее время компании уже выполняют подготовительные работы на побережье Балтийского моря и заказывают самое дорогое оборудование с длительным циклом изготовления, поскольку любая задержка может отсрочить реализацию проекта на несколько лет.

По словам главы PEJ, график предусматривает завершение строительства первого реактора к 2036 году и оставляет мало пространства для маневра, несмотря на высокий мировой спрос на заводские мощности по производству ядерных компонентов и конкуренцию за квалифицированных работников, в то же время поддержка строительства АЭС среди поляков сейчас превышает 90%.

Финансирование проекта, энергобаланс Польши и планы по второй АЭС

Польша, которая остается наиболее зависимой от угля экономикой Европейского Союза, в ближайшее десятилетие должна заменить более половины своих генерирующих мощностей.

Кроме атомной энергетики страна развивает ветровую и солнечную генерацию, а также добавляет газовые электростанции и системы накопления энергии, причем общие инвестиции в новые мощности и сетевую инфраструктуру за следующие десять лет могут превысить 1 триллион злотых (около 246 миллиардов долларов).

Источники финансирования первой АЭС. Схема финансирования предусматривает внесение около 60 миллиардов злотых (около 14,8 миллиарда долларов) собственного капитала из государственного бюджета, тогда как остальные суммы покроют за счет долговых привлечений под государственные гарантии, включая кредиты американского Экспортно-импортного банка (US Exim Bank), которые планируют начать с 2008 года. денежных учреждений.

Работа в энергосистеме и подготовке второй станции. Варшава стремится обеспечить базовую работу первой АЭС на максимальной мощности из-за долгосрочных биржевых контрактов и соглашений о покупке электроэнергии, а параллельно компания PEJ уже ведет переговоры с французскими, американскими и канадскими поставщиками по второй атомной электростанции, планируя выбрать поставщика технологий в 2027 году и реализовать этот проект без проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше будет построена первая АЭС после подписания соглашения с США. Тогда государственная компания "Польские атомные электростанции" заключила промежуточное соглашение с американскими компаниями Westinghouse и Bechtel по поводу строительства первой атомной электростанции в стране.