Польша будет использовать программное обеспечение на основе искусственного интеллекта американской компании Palantir Technologies для анализа данных на поле боя. В пятницу, 27 ноября 2026 г., Министерство обороны Польши подписало с технологическим гигантом пятилетнее соглашение ориентировочной стоимостью около 300 миллионов долларов на закупку системы поддержки военных решений Maven Smart System, которую уже применяют НАТО и вооруженные силы США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал это соглашение историческим и заявил, что оно будет определять будущие оборонные способности страны и подготовку последующих поколений военных.

Решение Варшавы отличается на фоне стремления части европейских союзников снизить технологическую зависимость от США в критически важных оборонных сферах, ведь в июне Франция объявила об отказе своей внутренней разведки от контракта с Palantir в пользу местного поставщика.

Почему Варшава ускоряет перевооружение и как будет защищать данные

Польша возглавляет европейское перевооружение для сдерживания угроз со стороны России на фоне гибридных атак и инцидентов с беспилотниками и ракетами, в частности, после падения трех российских ракет на польскую территорию на прошлой неделе без пострадавших.

Помимо закупки современного программного обеспечения, Варшава углубляет оборонное партнерство с Вашингтоном и ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по размещению постоянных американских военных баз в стране.

Накануне подписания контракта польский омбудсмен обращался в оборонное ведомство с просьбой объяснить оценку рисков конфиденциальности и защиты данных при сотрудничестве с американским разработчиком.

Владислав Косиняк-Камыш заверил, что по условиям договора Польша будет оставаться единственным владельцем всех ключей доступа, серверов и информации, а выбор иностранного поставщика обусловлен тем, что в мире больше нет другой системы с аналогичными возможностями.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании тайно заплатило компании Palantir на 240 миллионов долларов больше официальных отчетов. За десятилетие, завершившееся в марте 2026 года, британское ведомство выплатило американской технологической группе на 186 миллионов фунтов стерлингов больше, чем составляла суммарная стоимость официально обнародованных контрактов с этим разработчиком.