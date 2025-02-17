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Польша не будет отправлять в Украину своих солдат - Туск

Дональд Туск
Дональд Туск. Фото: president.gov.ua

Польша не планирует отправлять в Украину своих солдат, однако поддержит другие государства, которые изъявят такое желание.

Об этом   сообщил  премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом на экстренный саммит европейских лидеров в Париже, пишет RMF24.

По его словам, Польша полна решимости сотрудничать в вопросах гарантий безопасности для Украины с Европейским Союзом, европейскими союзниками, и, конечно, прежде всего, с Соединенными Штатами.

В то же время глава польского правительства подчеркнул, что Варшава не планирует отправлять своих военных на территорию Украины.

"Но будем поддерживать страны, которые, возможно, захотят предоставить такие гарантии", – подчеркнул Туск.

Премьер-министр Польши заверил, что поддержка Киева будет продолжаться "организационно, в соответствии с нашими возможностями: финансово, гуманитарно и по военной помощи".

"Мы можем и должны сыграть положительную роль. Под положительной ролью я имею в виду максимально тесное сотрудничество между Польшей, Украиной по вопросам войны и мира", — подчеркнул он.

Миротворческие войска в Украине: что известно

Европа обеспокоена тем, что приоритеты безопасности США касаются других сфер, поэтому группа европейских стран тайно разрабатывает план отправки войск в Украину, пишет АР.

Европейцы начали исследовать, какие силы могут понадобиться на фоне беспокойства, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским диктатором Путиным в обход ЕС.

Формат и состав миротворческих сил будут определяться условиями будущего мирного договора и другими факторами.

"Мы на очень ранней стадии", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью АР в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, несмотря на разные дискуссии и слухи, для европейских союзников "критически важно" сначала определить, какой будет линия столкновения в Украине, прежде чем разрабатывать дальнейший план действий.

Напомним, 17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов разместить миротворческие войска в Украине.

В этот же день глава иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард объявила, что страна не исключает отправку войск в Украине в составе послевоенной миротворческой миссии.

Автор:
Светлана Манько