Польша готовится ввести ограничения на полеты у границы с Украиной после серии нарушений своего воздушного пространства российскими ракетами и дронами. Бесполетная зона должна дать польской армии более оперативное обнаружение российских летательных аппаратов и при необходимости их уничтожать.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, інформирует ЦТС.

Когда заработают ограничения

Польское правительство планирует подготовить соответствующее распоряжение в ближайшее время. Ожидается, что бесполетная зона вступит в силу в конце декабря 2026 или в начале января 2027-го .

По словам Томчика, введение специального режима позволит польским военным быстрее фиксировать несанкционированные летательные аппараты и оперативно сбивать их без риска для гражданских бортов.

Контекст и реакция НАТО

Решение стало ответом на два недавних инцидента, которые официальная Варшава квалифицировала как целенаправленные провокации со стороны России:

В ночь на вторник во время российской атаки на западные области Украины на территорию Польши залетел российский разведывательный беспилотник.

В пятницу на юго-востоке Польши упали три российских крылатых ракеты.

После последнего случая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Североатлантический союз будет защищать каждый метр территории Польши. Для усиления контроля над небом НАТО также приняло решение предоставить стране самолет радиолокационного наблюдения AWACS.

Напомним, Польша решила временно приостановить взносы в программу PURL, в рамках которой европейские страны финансируют закупку американского оружия для Украины. Среди причин такого решения польский премьер назвал высокий дефицит бюджета и большие расходы страны на оборону.