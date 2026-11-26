Польская энергетическая группа ORLEN приступила к добыче природного газа из шести скважин на двух месторождениях в Подкарпатском воеводстве. За первый год эксплуатации компания планирует добыть до 78 млн. куб. м газа, а за весь период – более 500 млн куб. м.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ORLEN.

Три скважины заработали на месторождении Забяла в Любачивском уезде, примерно в 19 км от границы с Украиной. Ожидается, что за первый год они обеспечат добычу до 55 млн. куб. м газа.

Еще три скважины на месторождении Кульно в Лежайском уезде должны обеспечить добычу до 23 млн. куб. м газа за первый год работы.

Из обоих месторождений газ будет поступать в польскую газотранспортную систему через имеющиеся промыслы.

ORLEN планирует нарастить добычу газа в Польше

Компания осваивает месторождения вблизи действующих промыслов и газопроводов, что позволяет сократить затраты на подключение новых скважин к газотранспортной инфраструктуре.

Согласно стратегии группы ORLEN планирует увеличить добычу природного газа в Польше до 4 млрд куб. м в год в 2030 году и сохранять этот показатель до 2035 года.

Польская группа также владеет 100% украинской компании "Карпатгаздобыча", которая имеет специальное разрешение на разведку и добычу углеводородов на Библевской площади во Львовской области вблизи границы с Польшей.

ORLEN стала единоличным владельцем украинской компании в мае 2024 года, приобретя оставшиеся 15% ее доли.

Напомним, 18 ноября группа "Нафтогаз" и польская ORLEN заключили новый контракт на поставку американского сжиженного газа. . Соглашение предусматривает поставку трех партий LNG в Украину.