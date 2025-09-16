Польский государственный банк получит разрешение на работу в Украине

Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и Республикой Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 сентября.

Согласно соглашению, предусмотрено, что Bank Gospodarstwa Krajowego сможет осуществлять свою деятельность на территории Украины, в частности, оказывать украинскому правительству, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь в форме займов или других финансовых инструментов, таких как поддержка экспорта, гранты или гарантии для реализации проектов по восстановлению и развитию Украины, которые будут определены правительством Польши.

О BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, Банк краевого хозяйства) со штаб-квартирой в Варшаве – единственный польский банк, принадлежащий правительству.

Создана специальным законом для поддержки правительственных социально-экономических программ, а также программ местного самоуправления и регионального развития. Для этого банк работает с другими учреждениями группы Фонда развития Польши: KUKE, PAIH, PARP и ARP.

Напомним, польская компания Getin Holding SA успешно завершила продажу 100% акций Идея Банка. Покупателем выступила кипрская Alkemi Limited, входящая в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко.