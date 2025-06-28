Поправка на войну. Насколько изменились критерии выбора жилья в Украине

Как в случае покупки, так и в аренде требования к жилью при полномасштабном вторжении России существенно возросли.

За три года войны ключевые критерии выбора квартиры для украинцев не изменились, однако к общему перечню добавились новые военные факторы, существенно влияющие на окончательное решение, сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование Olx Недвижимость.

Как украинцы выбирают жилье при покупке в 2025 году

Согласно опросу по-прежнему при покупке жилья на выбор влияет пять основных критериев:

цена на квартиру (79%),

площадь (74%),

количество комнат (74%),

район (71%),

инфраструктура (69%).

Покупатели также учитывают планировку, чистоплотность придомовой территории, вид дома и наличие автостоянки .

Однако за период вторжения добавились такие критерии, которых раньше не было. В частности, растет значение безопасности и автономности. Более 60% покупателей обращают внимание на этаж, дополнительные источники питания, автономное отопление, а также наличие укрытия.

Инфографика: Olx Недвижимость

Основными мотивами покупки жилья опрошенные отметили: изменение жилищных условий (47%), желание жить отдельно (45%), еще 19% хотят ознакомиться с имеющимися предложениями на будущее, 18% инвестируют в недвижимость. Переезд через работу или обучение стали причиной для 8%, а влияние войны – для 7%.

Как украинцы выбирают жилье в аренду в 2025-м

Фактор войны в аренде играет более весомую роль, чем при покупке жилья, отметила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук .

При выборе жилья для аренды украинцы, прежде всего, обращают внимание на цену — так ответили 85% респондентов. Также в приоритете – район города (72%) и близость к остановкам транспорта или работы (по 68%).

Также важны остаются планировка и состояние квартиры, вид дома (по 66%). Меньше влияют такие факторы, как наличие паркинга (53%), придомовая территория (46%) или охрана (31%).

Однако после 2022 на первый план выходят и новые критерии. Среди них – те же автономность и безопасность. Около 50% опрошенных указывают на потребность в источниках дополнительного питания, обращают внимание на этаж, наличие укрытия и автономного отопления.

Инфографика: Olx Недвижимость

Относительно причин аренды картина неоднозначная. Чаще арендаторы называют такие факторы как:

потребность в отдельном доме (38%);

обстоятельства, связанные с войной (29%);

аренда через работу, путешествия (27%);

выезд из другого населенного пункта из-за боевых действий (21%)

временную арендуют во время эвакуации (16%).

"В аренде больше, чем в покупке, выражена характерная ситуация с мотивами, связанными с войной. Мы видим и вынужденные переезды в связи с войной, жизнь без привязки к конкретному месту, гибкость при выборе жилья — это все мотивы, связанные с войной", — пояснила Оксана Остапчук.

Ранее Delo.ua сообщало о том, сколько украинцы готовы тратить на аренду и покупку жилья в 2025 году.

Также стало известно, что более 60% украинцев размышляют над покупкой жилья.