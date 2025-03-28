Порядок пропуска и учета гуманитарной помощи изменен: что известно

Правительство утвердило новые изменения в порядке пропуска и учета гуманитарной помощи. Вступившее в силу постановление №321 корректирует Порядок пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения. Изменения также регулируют процедуру исправления ошибок в декларациях о перечне признаваемых гуманитарной помощью товаров после таможенного оформления.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

Об изменениях

В пресс-службе подчеркивают, что таможенные органы могут вносить изменения только в графу 12 декларации "Идентификационный номер транспортного средства/Vehicle identification".

Это относится только к транспортным средствам, ввезенным как гуманитарная помощь. Если в декларации обнаружены ошибки в других данных, решение о внесении изменений принимается Министерством социальной политики.

Для внесения изменений получатель гуманитарной помощи должен распечатать оформленную декларацию по АС ГУД или получить ее в бумажном виде.

Неверные символы в графе 12 можно исправить путем зачеркивания, при этом количество исправлений ограничено двумя символами. Каждая поправка должна быть заверена подписью руководителя получателя.

После этого необходимо подготовить заявление произвольной формы для внесения изменений в декларацию, к которой прилагаются:

копия исправленной декларации;

копия технического паспорта на транспортное средство;

другие документы, содержащие сведения о транспортном средстве.

Обязательно заявление должно быть подписано руководителем получателя с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи. Заявление и документы следует направить в таможню, которая осуществляла таможенное оформление транспортного средства.

После получения исправленной декларации получателем гуманитарной помощи, он обязан уведомить Минсоцполитику об осуществленных исправлениях.

Отмечается, что внесение изменений в декларацию невозможно в следующих случаях:

выявление нарушений таможенных правил по задекларированному транспортному средству;

отсутствие документов, подтверждающих необходимость внесения изменений;

если из представленных документов не следует, что сведения в декларации нуждаются в исправлении.

Об автоматизированной системе регистрации гумпомощи

Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи обеспечивает прозрачный учет получателей гуманитарной помощи и грузов.

Важным условием для ввоза гуманитарной помощи из-за границы является включение в Единый реестр получателей помощи.

Подробную инструкцию по использованию системы можно найти по ссылке.

Напомним, что за год работы Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи было зарегистрировано 128 тысяч. грузов.

На сегодняшний день система насчитывает более 11 тыс. получателей, в том числе общественные и благотворительные организации, волонтерские сообщества и реабилитационные учреждения.

Чаще всего ввозили :