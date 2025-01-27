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После четырех лет перерыва: газовщики в 2024 году ликвидировали 240 тыс. утечек газа

После четырех лет перерыва: газовщики в 2024 году ликвидировали 240 тыс. утечек газа
Техническое обслуживание многоквартирных домов стало одним из основных вызовов

В 2024 году 21 филиал ООО "Газораспределительные сети Украины" осуществил техническое обслуживание внутридомовых газовых систем в 34,8 тыс. многоэтажных домах. В ходе работ специалисты устранили 240,11 тыс. утечек газа.

Об этом сообщает прессслужба "Нафтогаз Украины".

Техническое обслуживание многоквартирных домов стало одним из основных вызовов 2024 года.

В течение минимум 4 лет не проводилось надлежащее обслуживание внутридомовых газовых сетей, что значительно повышало риски для жителей, особенно в условиях войны, когда инфраструктура испытала дополнительную нагрузку.

"Для решения этой проблемы мы внедряем современные подходы к обслуживанию, чтобы обеспечить безопасное использование газа в каждом доме. Мы благодарны потребителям за их доверие и ответственность", — отметил Роман Чумак и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Фото 2 — После четырех лет перерыва: газовщики в 2024 году ликвидировали 240 тыс. утечек газа

О ремонтах

За 2024 год в Украине благодаря мерам по ремонту и восстановлению было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики, а в 2025 году планируется восстановление еще около 3 ГВт.

Так, в 2024 году было присоединено 233 генерационных установки установленной мощностью более 830 МВт. Преимущественно речь идет о газовой генерации, а именно газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установках.

Автор:
Ольга Опенько