После проверок известную сеть ресторанов грузинской кухни оштрафовали на 7 млн. грн.

Сеть ресторанов грузинской кухни Gaga в Киеве после проверок оштрафовали на семь миллионов гривен из-за уклонения от налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, ресторанная сфера в Украине — одна из наиболее тенизированных.

"Дробление на десятки ФЛП, фальшивые чеки, зарплаты "в конвертах", алкоголь без лицензий. Это не бизнес, это системное уклонение от уплаты налогов", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что некоторые заведения начинают осознавать, что теневая модель – это тупик. Поэтому они начинают работать легально, платя налоги и официально оформляя наемных работников.

"Но есть те, кто упорно считает, что уклонение - это норма. Уже почти год я публично говорю о сети ресторанов Gaga, которая вместо честного ведения бизнеса сделала ставку на массовое уклонение", - подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что после его публичного обращения к руководству Государственной налоговой службы города по деятельности этой сети только за август-сентябрь 2025 года проведено 36 фактических проверок.

По их результатам:

начислено около 7 млн грн штрафов;

не менее 12 работников работали без уведомления ГНС; •

выручка выросла с 8,5 млн грн в июле до 12,6 млн грн в августе;

аннулированы лицензии на торговлю алкоголем 10 ФЛП, продолжается процедура аннулирования других.

"Этот кейс показывает главное: государство видит и реагирует. Теневые схемы рано или поздно заканчиваются штрафами, аннулированием лицензий и уголовной ответственностью", - подытожил Гетманцев.

О Gaga

Gaga – это сеть ресторанов грузинской кухни в Киеве, которая начала свою деятельность в 2018 году. Название заведений происходит от грузинского слова, что означает "по-грузински". Ресторан создан владельцами с многолетним опытом работы в грузинских ресторанах.

Согласно данным YouControl, Гага Квирикашвили и Торнике Наврозашвили владеют по 25% компании каждый, остальные 50% принадлежат Михаилу Козлову.

Ресторанный бизнес

Отметим, что около 3200 юридических лиц работают в ресторанном бизнесе в Украине, но большинство заведений, а именно 68 000, оформлены как физические лица-предприниматели. Следствием тенизации этой отрасли является недополучение государством около 7 млрд. гривен ежегодно в виде налогов.

Ресторанный бизнес сейчас переживает не лучшие времена. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. Так, в Киеве за год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов. А во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет гораздо больше.

В то же время, исследование Poster свидетельствует, что за первое полугодие 2025 года выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Это произошло не благодаря увеличению количества посетителей, а из-за повышения цен. В среднем чек вырос на 17% и теперь составляет 171 грн.