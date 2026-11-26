Украинский производитель санитарно-гигиенических товаров группа компаний "БЛУМИ" объявила о полной остановке выпуска продукции на территории Украины. Причиной стало разрушение производственных помещений и оборудования в результате серии атак.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании на странице бренда "Снежная панда".

"Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению. Учитывая эти обстоятельства, группа компаний "БЛУМИ" прекращает производство продукции в Украине...", — говорится в заявлении.

Остановка деятельности напрямую касается товаров под торговыми марками "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", Zoo Zoo, Helper и Helper Professional.

Предыдущие удары по предприятию

Первый удар по предприятию случился в день 1 июля войска РФ совершили баллистическую атаку по Одесской области. В результате попадания загорелись складские помещения компании "Снежная панда" , где хранились туалетная бумага и минеральные удобрения. Тогда на одном из складов пожар ликвидировали на начальной стадии на незначительной площади, тогда как другой состав потерпел разрушения, а огонь охватил тысячи квадратных метров.

22 сентября россияне ракетным ударом вторично уничтожили складской комплекс компании в Одесской области. Люди не пострадали.

О "БЛУМИ"

ООО "БЛУМИ" - один из крупнейших украинских производителей и дистрибьюторов бумажно-целлюлозной продукции и бытовой химии.

Мощности и логистика предприятия были сосредоточены в Одесской области, откуда продукция поставлялась по всей Украине.

Напомним, в Харькове полностью уничтожен последний торговый центр сети "Эпицентр", который продолжал функционировать в городе.