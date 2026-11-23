Третью очередь автомобильной дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка планируется завершить до конца 2027 года в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет об участке протяженностью 13,84 км на Днепропетровщине.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты комитета Верховной Рады по бюджету Игорь Молоток.

Что именно планируют построить

По его словам, подрядчик должен достроить участок протяженностью 13, 84 км - от села Лобойковка до границы Днепропетровской и Полтавской областей. Этот отрезок соединит уже построенные части дороги: четырехполосную бетонную трассу на Полтавщине (в направлении Решетиловки) и участок от Днепра до канала "Днепр – Донбасс", открытый для движения в 2022 году. Работы на финальном участке приступили в 2021 году и возобновили летом 2026 года. .

Глава подкомитета отметил, что дорога обеспечивает транспортное сообщение с Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областями.

"Это важная транспортная артерия как для сил обороны, так и для предприятий, аграриев и гражданских перевозок", - написал Молоток .

21 ноября Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области объявила тендер на завершение строительства третьей очереди автомобильной дороги Н-31. Ожидаемая стоимость составляет 10,58 млрд. грн. без НДС.

Деньги на строительство выделяют по бюджетной программе 3101150 Министерства развития общин и территорий Украины в рамках инструмента поддержки от Евросоюза Ukraine Facility.

" Проведение тендера на достройку трассы вызвано необходимостью корректировки проекта, поскольку за последние шесть с половиной лет претерпели изменения нормативная база и система ценообразования, а также произошло уточнение некоторых технических решений. Реализация проекта базируется на целевом финансировании международных партнеров Украины и, соответственно, не влияет на расходы государственного бюджета" .

Напомним, Госагентство восстановления и развития инфраструктуры объявило тендер на достройку автомобильной дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка.