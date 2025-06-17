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Последствия российской атаки: поврежден поезд Интерсити+ и вагоны с зерном (ФОТО)

уничтоженный вагон с зерном
В результате обстрела РФ убытки понесла "Укрзализныця". Фото: facebook/oleksandr.pertsovskyi

Из-за обстрела, который Россия совершила ночью 17 июня, убытки понесла "Укрзализныця": поврежден поезд Интерсити+ и грузовые вагоны с зерном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Убытки "Укрзализныци"

В результате вражеского обстрела ночью в пункте базирования получил повреждения поезд Интерсити+, на бортах которого размещена работа всемирно известной американской художницы Барбары Крюгер «Без названия (Еще одно снова)», посвященная ежедневно неустанно двигающимся вперед украинцам.

Фото 2 — Последствия российской атаки: поврежден поезд Интерсити+ и вагоны с зерном (ФОТО)

В "Укрзализныце" отметили, что, несмотря на атаку, поезд выстоял. Оперативно восстановлены разбитые окна. Уже в 11:36 он отправился из Киева в Перемышль по графику.

Фото 3 — Последствия российской атаки: поврежден поезд Интерсити+ и вагоны с зерном (ФОТО)

"Этот арт-проект, как и вся история украинского сопротивления, еще раз подтверждает: устойчивость — в нашей ДНК", — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил о повреждении вагонов, перевозивших зерно.

Фото 4 — Последствия российской атаки: поврежден поезд Интерсити+ и вагоны с зерном (ФОТО)

"Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское", — написал он и заверил, что "все будет оперативно восстановлено", а на "движение поездов влияния не будет".

Фото 5 — Последствия российской атаки: поврежден поезд Интерсити+ и вагоны с зерном (ФОТО)

Трагические последствия для столицы

В ночь на 17 июня Киев подвергся мощной ракетной и дроновой атаке. По состоянию на утро в столице 14 человек погибли во время ударов . В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, под завалами могут находиться люди. По данным мэра города Виталия Кличко, к медикам обратились 114 пострадавших. 68 из них были госпитализированы. Завтрашний день, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура.

В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице - 03124 и 03126 , также зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение гражданских объектов.

Уничтожены мощности компании Fahrenheit, занимающейся производством одежды и термобелья, в том числе для военных. Также под удар попало предприятие Harchi Food, производящее сухпайки.

Автор:
Татьяна Ковальчук