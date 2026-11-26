Объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня более чем за двадцать лет на фоне продолжающихся ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Rystad Energy.

Старший аналитик по нефтяному рынку в Rystad Energy Виктор Курилов рассказал журналистам, что по состоянию на 23 ноября объемы переработки нефти в РФ составляли от 2,6 до 2,7 млн баррелей в сутки, что примерно вдвое меньше показателей 30 октября.

В результате объемы переработки нефти опустились ниже многолетних минимумов, зафиксированных в предыдущие волны украинских атак в начале этого года.

В Bloomberg отмечают, что с конца октября Украина нанесла удары по меньшей мере по 18 нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ.

Однако не вся номинальная мощность пострадавших заводов может быть нарушена, поскольку некоторые продолжали работать на пониженных мощностях после предварительных ударов.

Прекратили переработку нефти, в частности "Норси" в Нижегородской области, "Янос" в Ярославле и Новокуйбышевский НПЗ "Роснефти". Также 90% мощности потерял Рязанский НПЗ, обеспечивающий среди них Москву и столичный регион. Самый большой в России Омский НПЗ потерял половину мощностей переработки, столько же потерял Волгоградский НПЗ. Завод Кинеф в Ленинградской области, второй по объемам в России, работает лишь на треть мощности.

При этом украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских НПЗ, обеспечивавших около 30% переработки нефти.

Ноябрьская кампания украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам привела к фактической остановке работы трех крупных предприятий, обеспечивающих горючим Москву и область. В настоящее время единственным действующим заводом в регионе остается Московский НПЗ "Газпромнефти", но и он после июльской атаки работает всего на 70% мощности — перерабатывает около 168 тысяч баррелей в сутки из 240 тысяч.

Кроме того, снижение объемов переработки нефти уже заметно на российских АЗС. Так, средненедельные розничные цены на бензин в России выросли на 0,5% в период с 17 по 23 ноября. Это самый значительный недельный рост с начала сентября.

Российские власти начали закупать гораздо больше топлива в других странах, перенаправляя поставки в регионы, где они наиболее нужны.

Новый кризис нефтепереработки уже вылился в дефицит топлива на АЗС в регионах, где появились ограничения на продажу бензина .

В настоящее время лимиты на отпуск горючего действуют в Москве и Московской области, Ленинградской, Карелии, Архангельской, Тамбовской и Нижегородской областях, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, Томской и Новосибирской, Пензенской областях.