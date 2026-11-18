Пензенская область стала 13-м регионом России, где за ноябрь ввели ограничения на продажу горючего. Теперь на одно транспортное средство можно приобрести не больше 50 литров бензина или 200 литров другого вида топлива.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Ограничения в Пензенской области

Решение было принято оперативным штабом региона. Кроме того, заправкам запретили продавать бензин и дизель в канистры. Ранее такие ограничения вводились отдельными сетями АЗС, в частности "Роснефть", но теперь они стали обязательными для всех.

"Введенные меры необходимы для дальнейшего сохранения стабильности на внешнем рынке топливно-энергетических ресурсов", - пояснил губернатор области Олег Мельниченко.

Где еще в России ограничили продажу топлива

В настоящее время лимиты на отпуск горючего действуют в Москве и Московской области, Ленинградской, Карелии, Архангельской, Тамбовской и Нижегородской областях, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, Томской и Новосибирской областях.

Обычно водителям разрешают покупать 30–50 литров бензина и 50–100 литров дизеля. В ряде этих регионов также запретили продавать горючее в канистры.

Как удары по НПЗ повлияли на рынок

Серия украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в октябре и ноябре могла вывести из строя около 55% мощностей по производству бензина в России. Такую оценку привел старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко.

Среди пораженных объектов пять крупнейших НПЗ страны: Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский. По оценке аналитика это создает риск нового топливного кризиса с очередями на АЗС и ограничениями на заправку.

Отдельные проблемы испытывает "Роснефть", на которую приходится около 30–35% добычи и переработки нефти в России. Как в конце октября писало Bloomberg со ссылкой на руководителей компании и внутренние документы, у госпредприятия нарастающие финансовые и технические проблемы из-за ударов Украины, ей все сложнее ремонтировать поврежденные НПЗ, а производственные показатели упали до 20-летних минимумов.

Ранее сообщалось, что российские нефтяные компании сократили оптовые продажи бензина после серии ударов украинских беспилотников, которых за последние две недели подверглись по меньшей мере 10 нефтеперерабатывающих заводов. Среди пораженных объектов оказались пять крупнейших предприятий отрасли.