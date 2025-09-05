Поступления таможенных платежей выросли почти на 16%: налоги с каких товаров принесли наибольшее количество средств

В августе 2025 года в Государственный бюджет Украины поступило налогов от таможенных платежей на сумму $1,51 млрд. Это на 15,8% больше по сравнению с августом 2024 года ($1,31 млрд). Общий объем импортируемых товаров увеличился на 34,8% и составил 3,75 млн тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

В то же время доля облагаемого налогом импорта в общем объеме уменьшилась до 81% в августе 2025 года относительно 94% аналогичного периода прошлого года. Объем облагаемого налогом импорта вырос на 16,2% и составил 3,02 млн тонн. По сравнению с июлем 2025 года объемы налогооблагаемого импорта в августе уменьшились на 25 тыс. тонн.

Основные факторы роста и спада

Рост поступлений от таможенных платежей в августе 2025 г. обеспечен благодаря увеличению импорта и повышению налогов на определенные группы товаров. Наибольший рост зафиксирован по следующим товарам:

нефтепродукты (+3,42 млрд грн);

легковые автомобили (+1,05 млрд грн);

нефтяные газы (+0,94 млрд грн);

каменный уголь, антрацит (+0,51 млрд грн);

электрогенераторы (+0,36 млрд грн);

продукты, содержащие табак/ТВЭНы (+0,21 млрд грн);

минеральные и химические удобрения (+0,18 млрд грн).

В то же время из-за существенного снижения объемов импорта некоторых товаров поступления таможенных платежей уменьшились. Наибольшее падение зафиксировано при импорте:

электроэнергия (-1,05 млрд грн);

простые эфиры, эфироспирты, эфирофенолы, пероксиды (-0,18 млрд грн);

плоский прокат из углеродистой стали (-0,17 млрд грн);

оборудование для производства бумаги и картона (-0,09 млрд грн).

Напомним, в июле 2025 года в государственный бюджет Украины перечислено более 1,6 млрд долларов США таможенных платежей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года .