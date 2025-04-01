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Потери врага по состоянию на 1 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1540 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1133-е сутки полномасштабной войны составляют 916 770 человек.
Потери России в войне на 1 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 апреля потеряла:
- личного состава – около 916 770 (+1540) человек,
- танков ‒ 10 505 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 856 (+37) ед,
- артиллерийских систем – 25 552 (+15) ед,
- РСЗО – 1347 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 462 (+46),
- крылатые ракеты ‒ 3123 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42 646 (+53) ед,
- специальная техника – 3787 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 1 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- .2 ракеты Х-59/69 на Запорожском направлении.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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