Потери врага по состоянию на 1 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1163 сутки полномасштабной войны составляют 953 190 человек.

Потери России в войне на 1 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 мая потеряла:

личного состава – около 953 190 (+1230) человек,

танков ‒ 10 732 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 364 (+11) ед,

артиллерийских систем – 27 136 (+45) ед,

РСЗО – 1375 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1148 (+2) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 401 (+112),

крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 46 750 (+139) ед,

специальная техника ‒ 3869 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 1 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

74 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны;

68 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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