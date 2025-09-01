- Тип
Потери врага по состоянию на 1 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1286 год полномасштабной войны составляют 1 082 990 человек.
Потери России в войне на 1 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 сентября потеряла:
- личного состава – около 1082990 (+850) человек;
- танков – 11155 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23229 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 32248 (+49) ед;
- РСЗО – 1476 (+0) ед;
- средства ПВО – 1213 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 55276 (+214);
- крылатые ракеты – 3664 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 60399 (+94);
- специальная техника – 3952 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 1 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 76 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
