Потери врага по состоянию на 1 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1286 год полномасштабной войны составляют 1 082 990 человек.

Потери России в войне на 1 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 сентября потеряла:

личного состава – около 1082990 (+850) человек;

танков – 11155 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23229 (+17) ед;

артиллерийских систем – 32248 (+49) ед;

РСЗО – 1476 (+0) ед;

средства ПВО – 1213 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 55276 (+214);

крылатые ракеты – 3664 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 60399 (+94);

специальная техника – 3952 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 1 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

76 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

