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Потери врага по состоянию на 10 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1142 сутки полномасштабной войны составляют 929 000 человек.
Потери России в войне на 10 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 апреля потеряла:
- личного состава – около 929 000 (+1420) человек,
- танков ‒ 10 579 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 033 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 25 982 (+70) ед,
- РСЗО – 1359 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 078 (+105),
- крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43 514 (+169) ед,
- специальная техника ‒ 3796 (+4) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 10 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 85 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
- 49 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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