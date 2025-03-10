Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

--0,06

EUR

44,73

+0,17

Наличный курс:

USD

41,34

41,22

EUR

44,80

44,60

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 10 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война проходит с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1111-ые сутки полномасштабной войны составляют 886 320 человек.

Потери России в войне на 10 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 марта потеряла:

  • личного состава – около 886 320 (+1190) человек,
  • танков ‒ 10 292 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21 400 (+40) ед,
  • артиллерийских систем – 24 271 (+65) ед,
  • РСЗО – 1311 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1102 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 603 (+241),
  • крылатые ракеты ‒ 3120 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 40 071 (+138) ед,
  • специальная техника ‒ 3773 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 10 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 10 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 130 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
  • 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 10 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:   карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько