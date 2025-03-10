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Потери врага по состоянию на 10 марта 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1111-ые сутки полномасштабной войны составляют 886 320 человек.
Потери России в войне на 10 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 марта потеряла:
- личного состава – около 886 320 (+1190) человек,
- танков ‒ 10 292 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 400 (+40) ед,
- артиллерийских систем – 24 271 (+65) ед,
- РСЗО – 1311 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1102 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 603 (+241),
- крылатые ракеты ‒ 3120 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40 071 (+138) ед,
- специальная техника ‒ 3773 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 10 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 130 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
- 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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