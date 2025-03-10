Потери врага по состоянию на 10 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1111-ые сутки полномасштабной войны составляют 886 320 человек.

Потери России в войне на 10 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 марта потеряла:

личного состава – около 886 320 (+1190) человек,

танков ‒ 10 292 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 400 (+40) ед,

артиллерийских систем – 24 271 (+65) ед,

РСЗО – 1311 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1102 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 603 (+241),

крылатые ракеты ‒ 3120 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 40 071 (+138) ед,

специальная техника ‒ 3773 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 10 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

130 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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