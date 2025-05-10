Потери врага по состоянию на 10 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1310 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1172-е сутки полномасштабной войны составляют 964 580 человек.

Потери России в войне на 10 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 мая потеряла:

личного состава – около 964 580 (+1310) человек;

человек; танков ‒ 10790 (+4) ед .;

.; боевых бронированных машин – 22440 (+7) ед;

ед; артиллерийских систем – 27637 (+49) ед;

ед; РСЗО – 1380 (+0) ед.;

ед.; средства ПВО – 1158 (+1) ед.;

ед.; самолетов – 372 (+0) ед;

ед; вертолетов – 335 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35482 (+36) ед. ;

; крылатые ракеты – 3197 (+0);

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед.;

подлодки — 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 47830 (+106) ед;

ед; специальная техника – 3875 (+0).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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