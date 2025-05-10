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Потери врага по состоянию на 10 мая 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1310 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1172-е сутки полномасштабной войны составляют 964 580 человек.
Потери России в войне на 10 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 мая потеряла:
- личного состава – около 964 580 (+1310) человек;
- танков ‒ 10790 (+4) ед .;
- боевых бронированных машин – 22440 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 27637 (+49) ед;
- РСЗО – 1380 (+0) ед.;
- средства ПВО – 1158 (+1) ед.;
- самолетов – 372 (+0) ед;
- вертолетов – 335 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35482 (+36) ед. ;
- крылатые ракеты – 3197 (+0);
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед.;
- подлодки — 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 47830 (+106) ед;
- специальная техника – 3875 (+0).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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