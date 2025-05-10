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Потери врага по состоянию на 10 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

военные ВСУ, окоп, растения
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года. / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1310 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1172-е сутки полномасштабной войны составляют 964 580 человек.

Потери России в войне на 10 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 мая потеряла:

  • личного состава – около 964 580 (+1310) человек;
  • танков ‒ 10790 (+4) ед .;
  • боевых бронированных машин – 22440 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 27637 (+49) ед;
  • РСЗО – 1380 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 1158 (+1) ед.;
  • самолетов – 372 (+0) ед;
  • вертолетов – 335 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35482 (+36) ед. ;
  • крылатые ракеты – 3197 (+0);
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед.;
  • подлодки — 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 47830 (+106) ед;
  • специальная техника – 3875 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 10 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Ковальчук