Война
Новости
Потери врага по состоянию на 10 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

война, оружие
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1325 сутки полномасштабной войны составляют 1120510 человек.

Потери России в войне на 10 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 октября потеряла:

  • личного состава – около 1120510 (+1120) человек;
  • танков – 11246 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23339 (+14) ед;
  • артиллерийских систем – 33547 (+13) ед;
  • РСЗО – 1517 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1225 (+0) ед;
  • самолетов – 427 (+0) ед;
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 68547 (+254);
  • крылатые ракеты – 3841 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 63 775 (+70);
  • специальная техника – 3973 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 10 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 10 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 420 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
  • 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал»;
  • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 9 крылатых ракет Искандер-К;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 10 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:карта боевых действий на сегодня.

Светлана Манько