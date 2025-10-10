Потери врага по состоянию на 10 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1325 сутки полномасштабной войны составляют 1120510 человек.

Потери России в войне на 10 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 октября потеряла:

личного состава – около 1120510 (+1120) человек;

танков – 11246 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23339 (+14) ед;

артиллерийских систем – 33547 (+13) ед;

РСЗО – 1517 (+0) ед;

средства ПВО – 1225 (+0) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 68547 (+254);

крылатые ракеты – 3841 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63 775 (+70);

специальная техника – 3973 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 10 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 420 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал»;

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

9 крылатых ракет Искандер-К;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

