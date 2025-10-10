- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 10 октября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1325 сутки полномасштабной войны составляют 1120510 человек.
Потери России в войне на 10 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 октября потеряла:
- личного состава – около 1120510 (+1120) человек;
- танков – 11246 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23339 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 33547 (+13) ед;
- РСЗО – 1517 (+0) ед;
- средства ПВО – 1225 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 68547 (+254);
- крылатые ракеты – 3841 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63 775 (+70);
- специальная техника – 3973 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 10 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 420 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
- 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал»;
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
- 9 крылатых ракет Искандер-К;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также:карта боевых действий на сегодня.