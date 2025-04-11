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Потери врага по состоянию на 11 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1143-е сутки полномасштабной войны составляют 930 210 человек.

Потери России в войне на 11 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 апреля потеряла:

  • личного состава – около 930 210 (+1210) человек,
  • танков ‒ 10580 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22048 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 25043 (+61) ед,
  • РСЗО – 1360 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32200 (+122),
  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 43679 (+165) ед,
  • специальная техника – 3798 (+2).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 11 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 11 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 24 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
  • 13 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 11 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько
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