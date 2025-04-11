- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 11 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1143-е сутки полномасштабной войны составляют 930 210 человек.
Потери России в войне на 11 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 апреля потеряла:
- личного состава – около 930 210 (+1210) человек,
- танков ‒ 10580 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22048 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 25043 (+61) ед,
- РСЗО – 1360 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32200 (+122),
- крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43679 (+165) ед,
- специальная техника – 3798 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 11 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 24 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
- 13 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .