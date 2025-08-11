Потери врага по состоянию на 11 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1265 сутки полномасштабной войны составляют 1064240 человек.

Потери России в войне на 11 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 августа потеряла:

личного состава – около 1064240 (+1000) человек;

танков – 11093 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23114 (+7) ед;

артиллерийских систем – 31380 (+37) ед;

РСЗО – 1462 (+2) ед;

средства ПВО – 1204 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50646 (+191);

крылатые ракеты –3556 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 58113 (+131);

специальная техника – 3936(+0).

Пораженные воздушные цели врага на 11 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

