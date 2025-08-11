- Тип
Потери врага по состоянию на 11 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1265 сутки полномасштабной войны составляют 1064240 человек.
Потери России в войне на 11 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 августа потеряла:
- личного состава – около 1064240 (+1000) человек;
- танков – 11093 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23114 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 31380 (+37) ед;
- РСЗО – 1462 (+2) ед;
- средства ПВО – 1204 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50646 (+191);
- крылатые ракеты –3556 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 58113 (+131);
- специальная техника – 3936(+0).
Пораженные воздушные цели врага на 11 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
