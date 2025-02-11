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Потери врага по состоянию на 11 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

ссу, военные
Полномасштабная война идет с февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1390 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1084-е сутки полномасштабной войны составляют 851 880 человек.

Потери России в войне на 11 февраля 2025

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 февраля потеряла:

  • личного состава – около 851880 (+1390) человек;
  • танков ‒ 10014 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин – 20844 (+31) ед.;
  • артиллерийских систем – 22923 (+44) ед.;
  • РСЗО – 1275 (+2) ед.;
  • средства ПВО – 1060 (+1) ед.;
  • самолетов – 370 (+0) ед.;
  • вертолетов – 331 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24755 (+132) ед.;
  • крылатые ракеты – 3056 (+2) ед.;
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед.;
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 36807 (+169) ед.;
  • специальная техника ‒ 3741 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 11 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 11 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях;
  • 64 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 11 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американского президента Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине.

Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Наталия Гуленцова